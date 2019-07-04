Парламент Кабардино-Балкарии пятого созыва принял 300 законов за пять лет

НАЛЬЧИК, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) успели разработать, рассмотреть, внести поправки и принять более чем 300 нормативных актов за пять лет своей работы. Об этом в четверг сообщила спикер законодательного органа Татьяна Егорова, выступая на последнем пленарном заседании парламента пятого созыва.

"В рамках законодательной деятельности парламентом пятого созыва принято 317 нормативных правовых актов, в том числе 300 законов, из них в сфере экономики и финансов - 119 законов, в сфере государственного строительства и местного самоуправления - 94, в социальной сфере - 64, в сфере земельных отношений и природопользования - 23. При этом акцент был сделан на обеспечение качества принимаемых законов, исключение формального дублирования федеральных законодательных норм", - сказала Егорова, отчитываясь о деятельности парламента.

Сфера экономики

По ее словам, в приоритете законодательного урегулирования находилась сфера экономики.

"Новые сложные и ответственные задачи, выдвинутые президентом РФ в послании Федеральному собранию, а затем конкретизированные в его майском указе и приоритетных национальных проектах, потребовали пересмотра наших публичных расходных обязательств и соответствующего перераспределения бюджетных расходов. В частности, мы вынуждены приостанавливать действие некоторых законодательных норм, несущих серьезную финансовую нагрузку", - отметила Егорова.

Вместе с тем была обнулена налоговая ставка для многих категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения, несмотря на возможное сокращение доходов бюджета, добавила спикер парламента.

В сложившейся экономической ситуации, на фоне увеличения налогового бремени, несущего угрозу малому бизнесу, необходимо поддержать индивидуальных предпринимателей, что имеет не только, экономическое, но и очень важное социальное значение, подчеркнула она.

Защита граждан

Что касается социального блока законопроектов, то было создано несколько механизмов защиты наиболее уязвимых слоев населения. Законодательно закреплен институт уполномоченного по правам ребенка в Кабардино-Балкарии, создан механизм предоставления бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, включающий, в том числе специальные государственные юридические бюро.

Отдельным законом предусмотрено оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, такая помощь оказывается на основе принципов адресности и нуждаемости.

"Неработающим одиноко проживающим пенсионерам - собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, установлена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. До максимально возможной по федеральному законодательству увеличена квота для трудоустройства инвалидов, для которых работа - это не просто источник заработка, а во многом смысл существования и полноценной жизни", - сообщила Егорова.

Она добавила, что в связи с повышением общего пенсионного возраста было принято решение, сохранившее все социальные льготы, предоставляемые республикой пенсионерам по старости, для мужчин и женщин, достигших 60 и 55 лет соответственно.

Нынешний созыв парламента КБР, в который входят 70 депутатов, был избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на 5 лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламенте КБР представлены пять политических партий: "Единая Россия" (50 депутатов), КПРФ и "Справедливая Россия" (по 8 депутатов), ЛДПР и партия "Зеленые" (по 2 депутата). Пятый созыв парламента КБР впервые в истории региона возглавила женщина - Татьяна Егорова.

Выборы в парламент КБР шестого созыва назначены на 8 сентября 2019 года.