Ставрополье вдвое снизило привлечение комбайнов из других регионов во время уборки урожая

СТАВРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края снижают привлечение техники из других регионов России во время уборочной кампании. В 2019 году к работам привлечено вдвое меньше комбайнов, чем годом ранее, сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"В край мы ежегодно завозили [из других российских регионов] 700-800, до 1 тыс. комбайнов. В этом году только 450 комбайнов пришло из других субъектов на поддержку работ по уборке", - сказал он.

Необходимость в привлечении техники возникала из-за высоких темпов работ - для сохранения урожая и качества зерна уборку необходимо проводить в сжатые сроки, потребность в технике возрастает. Снижать зависимость от других регионов позволяет ежегодное обновление и пополнение парка сельскохозяйственных машин, в том числе при господдержке.

"Ежегодно нам нужно 300-400 комбайнов приобретать, чтобы мы не выходили на эксплуатацию техники более 10 лет. За 2018 год мы приобрели 400 комбайнов, в общей сложности край приобрел техники на 8 млрд рублей. Аграрии уверенно себя чувствуют, экономика позволяет приобретать технику, и все это работает на развитие агропромышленного комплекса края", - отметил Ситников.

Уборочная кампания в Ставропольском крае находится на пике, убрано 55% урожая. В полях работают 6 тыс. комбайнов, порядка 40 тыс. человек. Общая площадь посевов зерновых в Ставропольском крае составляет 2,2 млн га.Ранее