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Отмена авиарейсов из России в Чехию
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Минтранс РФ предложил Чехии окончательно согласовать параметры авиасообщения в сентябре

Ведомство выступает за то, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар туристического сезона
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ предложил чешским авиационным властям перенести окончательное согласование параметров авиасообщения на сентябрь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского министерства.

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"Российская сторона направила ответ на предложение чешского минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь - конец летнего сезона, - сообщили в пресс-службе Минтранса. - Это делается для того, чтобы граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона".

В российском Минтрансе выразили надежду на то, что чешская сторона поддержит это предложение, так как забота о пассажирах является приоритетом деятельности транспортных министерств двух стран.

Теги
ЧехияРоссияОтмена авиарейсов из России в Чехию
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