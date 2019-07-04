Средние цены на бензин в России с 24 по 30 июня выросли на 0,1%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 июня 2019 года выросли на 0,1% (на 4 копейки) по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,47 рубля за л. При этом 1 л дизельного топлива подорожал на 2 копейки и составил 46,08 рубля, следует из материалов Росстата.

В том числе средние цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 за отчетный период поднялись на 4 копейки и составили 42,17 рубля и 45,52 рубля за л соответственно, а бензин марки Аи-98 подорожал на 9 копеек - до 51,07 рубля за л.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 48 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Салехарде и Иркутске - на 1,8% и 1,3% соответственно. В Санкт-Петербурге цены выросли на 0,1%.

Снижение цен на бензин отмечалось в двух центрах субъектов России: в Москве за прошедшую неделю цены на бензин снизились на 0,1%, в Кызыле - на 0,3%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 43,93 рубля, марки Аи-95 - от 41,9 до 48,98 рубля, марки Аи-98 - от 48,6 до 53,99 рубля за л. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,1 до 43,04 рубля, марки Аи-95 - от 44,6 до 47,41 рубля, марки Аи-98 - от 52 до 54,04 рубля за л.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю вырос на 13,2% - до 879,9 тыс. тонн, дизельного топлива - на 5,6%, до 1,6 млн тонн.