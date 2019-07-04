Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 28 июня 2019 года составили $517,1 млрд, что на $6,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Объем международных резервов уже четвертую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 1,4% "преимущественно в результате поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации, положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.