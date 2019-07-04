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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза

ЦБ рассчитывает на продуктивное взаимодействие с ЕЦБ после перехода туда Лагард

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева отметила, что в МВФ Кристин Лагард была эффективна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. После назначение Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ Банк России надеется на продуктивное взаимодействие регуляторов, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Она (Лагард - прим. ТАСС) сможет принести много пользы на новом посту. В МВФ она была эффективна, на новом посту, вероятно, будет не менее эффективна", - сказала Юдаева.

Ранее 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. На должность главы Еврокомиссии выдвинута кандидатура немки Урсулы фон дер Ляйен; главы Евросовета - бельгийца Шарля Мишеля, руководителя дипломатии ЕС - испанца Жозепа Борреля, а главы Европейского Центробанка - Кристин Лагард.

Теги
РоссияЛагард, КристинСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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