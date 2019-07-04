На Ставрополье убрана половина площадей зерновых, намолочено 4 млн т

СТАВРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Уборочная кампания в Ставропольском крае завершена уже на половину, в регионе убрано 55% площадей зерновых, сообщил в четверг журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"Мы на экваторе находимся, практически 55% своих хлебов мы убрали, намолочено 4 млн т. Урожай [прогнозируется] на уровне прошлого года, хотя мы ожидали, конечно, больше. Тем не менее, сегодня практически 35 центров с гектара урожайность есть", - сказал он.

В завершающую стадию выходит уборочная кампания в Левокумском, Нефтекумском и Апанасенковском районах края. Высокие темпы работы показывают аграрии Новоалександровского, Красногвардейского, Труновского районов. Проблемой в некоторых районах стала засуха и небольшой запас влаги в почве. "Ожидания по урожаю были несколько иными, но [сказались] десять дней суховея, высокие температуры", - пояснил Ситников.

Общая площадь посевов зерновых в Ставропольском крае составляет 2,2 млн га. Урожай зерна (без кукурузы) регионе в 2018 году составил 8,15 млн т, что на 1 млн т меньше, чем в 2017 году. Значительная часть потерь возникла из-за засухи - жаркая погода установилась в регионе еще до начала уборки зерновых.