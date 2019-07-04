Крупнейший в РФ экспортер зерна ускорит отправку грузов благодаря соглашению с РЖД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Крупнейший в России экспортер зерна ООО "Торговый дом "РИФ" (Ростовская область) в четверг заключил соглашение с ОАО "РЖД", которое позволит увеличить скорость экспортных поставок. Об этом сообщила журналистам в четверг директор торгового дома Марина Турянская на транспортно-логистической конференции "PROДвижение.Юг".

"Суть соглашения такая: мы делаем "закольцованность" вагонов для того, чтобы наши вагоны могли делать гораздо больший грузооборот, чтобы была большая скорость <…> доставки грузов непосредственно для экспорта. Это будет финансово и экономически выгодно - железнодорожные вагоны будут делать не один-два, а три-четыре оборота в месяц", - пояснила она.

Как пояснили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), в соответствии с соглашением, зерно будут перевозить с элеватора, расположенного в станице Ладожская Краснодарского края, в порт Новороссийска.

"Сегодня Ладожский терминал отгружает в сутки до 25 вагонов. Мы договорились, что будем формировать на станции маршрут на отправку, это будет 45 вагонов, которые будут идти сразу составом и этим же составом возвращаться порожними к погрузке. Это, по сути, должно быть увеличение скорости в два-три раза", - отметила Турянская.

Она добавила, что соглашение заключено на один зерновой сезон - с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года.

Ростовское ООО ТД "РИФ" - крупнейший экспортер зерна в России. В сезоне-2017/18 компания отгрузила за рубеж 4,5 млн т зерновых и продуктов их переработки, что составляет 11% всего экспорта в этой категории.