Либерализация ОСАГО не должна привести к росту тарифов, иначе Минфин откажется от нее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Либерализация системы ОСАГО не должна приводить к росту тарифов, в случае существенного роста стоимости для граждан от планов дальнейшей либерализации придется отказаться. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках Международного финансового конгресса.

"Ну конечно, мы же не можем людям сказать, что мы будем либерализовывать для того, чтобы страховые компании больше зарабатывали, - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, откажется ли Минфин от либерализации в случае роста тарифов. - Понятно, что тезис главный, что было заявлено в ответ нами на поручение президента, - сейчас люди в среднем платят больше, чем должны по причинам того, что страховые компании не могут выделить (высокорискованных и низкорискованных страхователей - прим. ТАСС). Соответственно, когда мы либерализуем тариф, даже расчеты проводили, у некоторых будет снижение в два-три раза актуарное по сравнению с тарифами сейчас", - подчеркнул замминистра.

Он не уточнил, какой именно рост Минфин будет считать существенным, отметив, что это будет зависеть от многих факторов.

"Есть небольшое количество людей, которые будут платить намного больше, а в основном будут платить меньше. Человека пару раз лишили прав, а у него тариф примерно такой же, как у добросовестных водителей", - добавил он.

По прогнозам ЦБ, индивидуализация тарифов не приведет к их росту, первый этап - расширение тарифного коридора Центробанком - привел к снижению тарифов на 4,2%, сказал журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

"Мы рассчитываем, что при прочих равных, если ничего не случится драматичного, возможность страховых компаний более гибко подходить к тарифу приведет, наоборот, к еще большему снижению, но точно не к его росту", - отметил Габуния.

Реформа тарифов ОСАГО

ЦБ с 9 января 2019 года расширил тарифный коридор ОСАГО на 20% вниз и вверх, диапазон составил 2746-4942 рублей вместо 3432-4118 рублей. Дальнейший этап индивидуализации - законопроект Минфина, который может быть рассмотрен на заседании правительства 11 июля. Он предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения - проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков - они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2746-4942 рублей) на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.