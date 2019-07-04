Сбербанк не исключает запуска переводов с кредитных карт на карты других банков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Сбербанк может запустить денежные переводы с кредитных карт своих клиентов на карты других банков, сообщил ТАСС первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Масштабирование сервиса для осуществления переводов на карты других банков в будущем, конечно, возможно. Здесь мы пойдем последовательно. Наша первоочередная потребность, сформулированная нашими клиентами, держателями наших кредитных карт, заключалась в возможности совершать переводы внутри Сбербанка", - сказал Ведяхин.

Александр Ведяхин также рассказал, что Сбербанк в ближайшие месяцы запустит в мобильном приложении услугу перевода денежных средств с кредитных карт на дебетовые внутри банка.

"Переводы с кредитных карт в мобильном приложении станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы", - сказал он.

С 25 июня такой сервис стал доступен в банке в веб-версии.