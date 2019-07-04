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Северный Кавказ

В Назрани открыли самую большую в Ингушетии детскую площадку

На строительство площадки ушло 2 месяца и 6 млн рублей

МАГАС, 4 июля. /ТАСС/. Детскую игровую зону площадью в тысячу квадратных метров открыли в городе Назрань за счет внебюджетных средств. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэрии города.

"Это самая большая в республике детская площадка. На ее территории создана игровая зона общей площадью 1 тыс. кв. метров, которая в дальнейшем станет новым центром притяжения для детей разных возрастов, проживающих в многоквартирных домах близ улицы Московская. Земельный участок под строительство комплекса предоставлен администрацией города Назрань, личные средства на создание игровой зоны затратил местный житель", - сказали в пресс-службе.

Игровая зона оснащена горкой, каруселями, канатным комплексом, а также лавочками по периметру площадки. На ее строительство ушло 2 месяца и порядка 6 млн рублей.

В мэрии добавили, что ранее в этом же районе за счет внебюджетных средств была построена спортивная площадка для занятий кроссфитом, стрит-воркаутом и паркуром.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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