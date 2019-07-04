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Эксперт: рост лимита за вред жизни в ОСАГО до 2 млн рублей увеличит цену за полис на 15%

Сейчас лимит выплат за вред жизни и здоровью в ОСАГО составляет 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Увеличение лимита выплат за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей вызовет рост стоимости страховки на 15%. Такую оценку озвучил ведущий научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Андрей Языков в рамках Международного финансового конгресса.

"Прирост будет незначительным, но заметным. Если мы расширяем защиту до 2 млн рублей, то прирост полиса составит примерно 15%", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что "2 млн - цифра справедливая и она соответствует размеру компенсации, которая существует в других видах страхования и других государственных (...) связанных с риском потери кормильца". В частности, 2 млн рублей составляет лимит выплаты за вред жизни и здоровью пассажиров по закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков.

Согласно законопроекту, который разработал Минфин РФ, с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Также законопроект предусматривает индивидуализацию тарифа ОСАГО. Планируется, что правительство РФ рассмотрит документ 11 июля.

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