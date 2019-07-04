{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Загрязненную нефть из нефтепроводов Белоруссии до Польши вытеснили в Россию

При этом на Украине загрязненная нефть была вытеснена в резервуары "Укртранснафты" и оставлена в одном из трубопроводов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вся некондиционная нефть, которая находилась в нефтепроводах Белоруссии до границы с Польшей, практически вытеснена в Россию. Об этом сообщил заместитель вице-президента - директор департамента учета и планирования грузопотоков ПАО "Транснефть" Игорь Кацал в интервью корпоративному журналу.

"Вся нефть, которая находится в нефтепроводах Белоруссии до границы с Польшей, сегодня практически вытеснена в Россию. Нефть, сданная грузополучателям через зарубежные ПСП (приемо-сдаточный пункт - прим. ТАСС) в Польшу, Венгрию и Словакию, не возвращается. Это будет предметом компенсационных расчетов", - сказал он.

При этом на Украине, через которую проходит южная ветка "Дружбы", загрязненная нефть была вытеснена в резервуары "Укртранснафты" и оставлена в одном из трубопроводов. "По второй трубе транспортируется чистое сырье и с июня в незначительных количествах подкачивается некондиционная нефть - причем таким образом, что содержание органических хлоридов в потоке не превышает 5 ppm, что в два раза меньше показателей ГОСТа", - добавил он.

Кацал также отметил, что на российские НПЗ нефть с повышенным содержанием хлорорганики не попала. "Все заявления по этому поводу, звучавшие в медиапространстве, свидетельствуют либо лишь о желании нанести побольше имиджевый ущерб "Транснефти", либо о невысокой компетенции так называемых экспертов", - сказал топ-менеджер "Транснефти".

О ситуации с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.

Теги
БелоруссияРоссияПольшаСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Ситуация вокруг компании "Рольф"
Глава Ассоциации защиты бизнеса оценил последствия остановки работы "Рольфа"
По мнению Александр Хуруджи, остановка работы компании может в целом навредить экономике России
Читать полностью