Загрязненную нефть из нефтепроводов Белоруссии до Польши вытеснили в Россию

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вся некондиционная нефть, которая находилась в нефтепроводах Белоруссии до границы с Польшей, практически вытеснена в Россию. Об этом сообщил заместитель вице-президента - директор департамента учета и планирования грузопотоков ПАО "Транснефть" Игорь Кацал в интервью корпоративному журналу.

"Вся нефть, которая находится в нефтепроводах Белоруссии до границы с Польшей, сегодня практически вытеснена в Россию. Нефть, сданная грузополучателям через зарубежные ПСП (приемо-сдаточный пункт - прим. ТАСС) в Польшу, Венгрию и Словакию, не возвращается. Это будет предметом компенсационных расчетов", - сказал он.

При этом на Украине, через которую проходит южная ветка "Дружбы", загрязненная нефть была вытеснена в резервуары "Укртранснафты" и оставлена в одном из трубопроводов. "По второй трубе транспортируется чистое сырье и с июня в незначительных количествах подкачивается некондиционная нефть - причем таким образом, что содержание органических хлоридов в потоке не превышает 5 ppm, что в два раза меньше показателей ГОСТа", - добавил он.

Кацал также отметил, что на российские НПЗ нефть с повышенным содержанием хлорорганики не попала. "Все заявления по этому поводу, звучавшие в медиапространстве, свидетельствуют либо лишь о желании нанести побольше имиджевый ущерб "Транснефти", либо о невысокой компетенции так называемых экспертов", - сказал топ-менеджер "Транснефти".

О ситуации с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.