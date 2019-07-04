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Отмена авиарейсов из России в Чехию
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Чехия и Россия договорились о сохранении числа рейсов между странами

Ранее Минтранс России предложил чешскому министерству транспорта перенести окончательное согласование параметров авиасообщения на сентябрь
Аэропорт Праги PA/MARTIN DIVISEK
Описание
Аэропорт Праги
© PA/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 4 июля. /ТАСС/. Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении количества рейсов национальных авиаперевозчиков в воздушном пространстве обеих стран. Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель чешского ведомства Франтишек Емелка.

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"До конца лета текущего года будут продолжаться межведомственные переговоры с целью продискутировать рамки дальнейшего сотрудничества", - подчеркнул представитель Минтранса Чехии.

Емелка отметил заинтересованность Чехии в скорейшем урегулировании ситуации, возникшей во вторник в пассажирских авиаперевозках с РФ. "Мы не хотим допустить дальнейших ограничений в авиасообщении между нашими странами в период отпусков и не желаем доставлять неприятности авиапассажирам", - отметил он.

Ранее Минтранс РФ предложил чешскому Минтрансу перенести окончательное согласование параметров авиасообщения на сентябрь, чтобы "граждане двух стран могли спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона".

Теги
ЧехияРоссияОтмена авиарейсов из России в Чехию
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