{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ России не исключает в будущем санацию крупных по региональным меркам банков

ЦБ РФ не исключает в будущем санацию крупных по региональным меркам банков - зампред.

Теги
Россия
Проблема переработки ветряных турбин в Европе будет решаться на межотраслевом уровне
В ближайшие пять лет ожидается вывод из эксплуатации более 12 тыс. турбин
Читать полностью