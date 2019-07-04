"Вертолеты России" готовятся к выходу на рынок авиатакси

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" серьезно смотрит на рынок авиатакси, не исключает возможности адаптации вертолета VRT-500 под авиатакси. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Мы заинтересованы в этом сегменте, более того, мы буквально на днях открыли конкурс разработок и стартапов по теме аэромобильности и интеграции вертолетов в городскую среду, готовы рассмотреть интересные проекты, - сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать появления "Вертолетов России" на рынке авиатакси. - Кроме того, у нас есть легкий однодвигательный VRT500 - пока что только макет, но разработка идет полным ходом, и в будущем не исключаем его адаптации [под авиатакси] или создания нового изделия на его базе. Такие мысли и рассуждения внутри компании есть, мы на этот рынок очень серьезно смотрим".

По его словам, рынок беспилотного авиатакси - это "перспектива после 2025 года, но к ней надо готовится сейчас".

В пресс-службе "Вертолетов России" ТАСС сообщили, что прием заявок на конкурс, который получил название Sky.Tech, продлится до 11 августа, а его победители представят свои разработки на международном авиасалоне МАКС в августе этого года. В рамках конкурса будут оцениваться проекты по 12 направлениям, среди которых "Умная мобильность", "Робототехника", "Искусственный интеллект", "Телекомуникации", "Энергосбережение" и другие. В конкурсе могут принимать участие проекты на различных стадиях реализации: от прототипа до действующего бизнеса. При этом основными критериями отбора станут уровень инновационности разработки и потенциал ее применения в области городского воздушного транспорта.

В холдинге уточнили, что авторы самых перспективных проектов презентуют их руководству "Вертолетов России", а также получат шанс привлечь инвестиции из "Венчурного фонда Сколково - Индустриальный I".

VRT-500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 т. Первый полет машины запланирован в 2020 году, начало серийного производства - в 2022 году. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.