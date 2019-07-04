Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,67% и 0,71%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов в четверг вырос на 0,67% - до 2842,78 пункта, индекс РТС увеличился на 0,71%, до 1411,53 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск вырос на 0,21%, до 63,45 рубля, курс евро - на 0,25%, до 71,57 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,47% - до $63,57 за баррель.

Сегодня в лидерах роста, несмотря на снижение цен на нефть, находятся акции НК "Лукойл". Поводом стала свидетельствующая о дальнейшей географической диверсификации бизнеса НК новость о том, что компания зарегистрировала в Конго "дочку" LUKOIL Upstream CongoAnonymous Company Unipersonel, говорит аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. Ослабление спроса на большинстве сырьевых рынков сегодня является следствием повышения спроса на "качество" в результате ожидаемого рынком сокращения стоимости кредитных ресурсов в США и ЕМС.

На завтрашних торгах аналитики "Фридом Финанс" ожидают снижения спроса на российском фондовом рынке и планируют воздержаться от покупок. Ожидаемый диапазон закрытия торгов в пятницу для индекса Мосбиржи и курса USD/RUB, по оценкам компании, составляет 2815-2880 пунктов и 63,90-63 рубля за доллар.

В Промсвязьбанке на завтрашнее открытие торгов акциями на российском рынке смотрят с умеренным оптимизмом, рассчитывая увидеть тест отметки в 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, сообщил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

В "БКС Премьер" полагают, что технически российский рынок выглядит перекупленным и перед продолжением роста высока вероятность снижения. Как сообщил инвестиционный стратег компании Александр Бахтин, ближайшим сопротивлением по индексу Мосбиржи выступает уровень в 2850 пунктов, от которого может пройти коррекционное движение в сторону 2800. Спусковым крючком может послужить возможная фиксация на американском рынке, добавил он.