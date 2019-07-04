Проблема переработки ветряных турбин в Европе будет решаться на межотраслевом уровне

ТАСС, 4 июля. Европейская ассоциация ветроэнергетики WindEurope, Cefic (Европейский совет химической промышленности) и EUCIA (Европейская ассоциация производителей композитов) объединились для совместного решения задачи по переработке лопастей ветряных турбин. Об этом сообщается на сайте WindEurope.

Общее число ветряных электростанций ежегодно возрастает, в связи с чем становится актуальным вопрос их утилизации и переработки. В ближайшие пять лет ожидается вывод из эксплуатации более 12 тыс. ветряных турбин, произведенных из трудноперерабатываемых композитных материалов.

Предполагается, что объединение экспертного опыта представителей нескольких отраслей позволит разработать оптимальное решение по утилизации составных частей ветрогенераторов. Кроме того, новые технологии переработки впоследствии можно будет применять и в других отраслях, что позволит существенно снизить выработку CO2.

