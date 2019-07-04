Глава Ассоциации защиты бизнеса оценил последствия остановки работы "Рольфа"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская экономика может понести серьезный ущерб из-за возможной остановки деятельности автодилера "Рольф" в связи с уголовным делом в отношении топ-менеджеров компании. Об этом заявил в четверг ТАСС глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

По его словам, в ассоциацию и аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова поступило "обращение в интересах владельца компании "Рольф" Сергея Петрова и одного из менеджеров Анатолия Кайро, находящегося сейчас под домашним арестом".

"Представители компании публично заявляют, что дилерские центры работают в штатном режиме. Однако Ассоциация защиты бизнеса получила ответ на свой запрос от ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Из него следует, что в связи с уголовным преследованием топ-менеджеров группы "Рольфа" потенциально может быть нарушена стабильность работы компании, занимающей 43% продаж автомобилей массового сегмента. Вне всякого сомнения, остановка деятельности компании окажет крайне негативное влияние на российскую экономику", - сказал Хуруджи.

Как отметил собеседник агентства, из ответа "Российских автомобильных дилеров" следует, что в штате "Рольфа" работают более 9 тыс. сотрудников, еще 1,5 тыс. работают на аутсорсинге. При этом ежедневно компания проводит техническое обслуживание более 2 тыс. автомобилей. "Рольф", по словам Хуруджи, отчисляет около 9,3 млрд рублей налогов, а в число корпоративных клиентов автодилера входят такие организации, как МЧС, МВД, ФСБ, Федеральная таможенная служба, ОАО "РЖД". Сейчас, согласно данным собеседника агентства, выдачи своих новых законтрактованных авто ждут более 2 тыс. клиентов "Рольфа".

"Все эти данные позволяют говорить о том, что группа компаний "Рольф" является инфраструктурным предприятием и его остановка недопустима ни при каких обстоятельствах", - заключил Хуруджи.