РФПИ: новое правительство Италии более настроено на сотрудничество с РФ, чем предыдущее

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Новое правительство Италии более настроено на сотрудничество с РФ, чем предыдущее: оно готово озвучивать в рамках Евросоюза, что санкции наносят вред, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы видим, что новое итальянское правительство еще более настроено на сотрудничество с Россией, чем предыдущее. Оно готово озвучивать четко в рамках Евросоюза, что санкции вредят и надо их убрать", - сказал Дмитриев.

"Мы видим, что итальянский бизнес активно приходит, заинтересован в российском рынке. Итальянский бизнес выступает против санкций", - добавил он.

Дмитриев отметил, что Италия - это одна из ключевых стран Евросоюза, которая сейчас наиболее сильно настроена на совместные инвестиции в Россию и наиболее сильно разделяет российскую позицию по большинству вопросов.

"Поэтому визит (президента РФ Владимира Путина в Италию - прим. ТАСС), который сейчас здесь происходит, довольно важен с точки зрения того, что итальянцы и так довольно много инвестировали в Россию, но после этого они будут инвестировать еще больше и, безусловно, будут продолжать занимать позицию, в общем-то, поддерживающую позитивную работу России с Евросоюзом", - сказал глава РФПИ.