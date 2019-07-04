Нижегородская компания возобновила поставки компонентов на "АвтоВАЗ"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Группа компания "Автокомпонент" из Нижегородской области возобновила поставки компонентов на "АвтоВАЗ" (город Тольятти, Самарская область) с 4 июля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушений обязательств по договору поставки комплектующих со стороны нижегородской группы компаний "Автокомпонент". Представители ГК "Автокомпонент" связывали прекращение поставок с отсутствием согласования цен на комплектующие. В поиске решения проблемы участвовали в том числе губернаторы Самарской и Нижегородской областей Дмитрий Азаров и Глеб Никитин.

"В настоящий момент поставки комплектующих на конвейер "АвтоВАЗа" возобновлены в полном объеме", - сказали в компании.

В "Автокомпоненте" добавили, что переговоры с "АвтоВАЗом" состоялись также 4 июля, по результатам и была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе компаний.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Группа компаний "Автокомпонент" - российский производитель по разработке и производству деталей из пластмасс. В 2012 году в Тольятти для производства автокомплектующих автомобилей марок Renault и Lada было создано ЗАО "Производственная компания "Автокомпонент Тольятти", входящее в состав ГК "Автокомпонент". Предприятие работает с инжиниринговой поддержкой французской компании Faurecia. ЗАО выпускает более 250 наименований видов продукции для "АвтоВАЗа", Renault и Nissan.