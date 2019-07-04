"АвтоВАЗ" возобновляет производство в Ижевске и Тольятти с 5 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей в Ижевске и Тольятти с 5 июля 2019, сообщили в пресс-службе компании.

"Группа "АвтовВАЗ" объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, которое было приостановлено 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок компонентов со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (г. Нижний Новгород)", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

В "АвтоВАЗе" также отметили, что поставки возобновляются без дополнительных условий. "Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов", - сообщили в пресс-службе компании. - Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме".

Компания "Автокомпонент" ранее заявила о возобновлении поставок компонентов на "Автоваз" (город Тольятти, Самарская область) с 4 июля. В "Автокомпоненте" также отмечали, что переговоры с "Автовазом" состоялись 4 июля, по результатам и была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе компаний.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушений обязательств по договору поставки комплектующих со стороны нижегородской группы компаний "Автокомпонент". Представители ГК "Автокомпонент", связывали прекращение поставок с отсутствием согласования цен на комплектующие. В поиске решения проблемы участвовали в том числе губернаторы Самарской и Нижегородской областей Дмитрий Азаров и Глеб Никитин.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.