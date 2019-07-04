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Apple за 2018 год удалила 10 приложений по запросу российских властей

Их названия и специфика не уточняются
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© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Американская компания Apple за 2018 год удалила из своего магазина приложений AppStore 10 приложений по запросу российских властей. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном в четверг на сайте компании.

Согласно опубликованным данным, за 2018 год от российских властей поступило 10 запросов об удалении 11 приложений. По заявлению компании, речь идет о том, что указанные приложения или данные, которые могли быть размещены с их помощью, могли нарушать российское законодательство. "Apple обязана в законном порядке рассматривать такие запросы", - уточняется в документе.

В соответствующей таблице приводятся данные, согласно которым за указанный период были удовлетворены девять запросов со стороны российских властей, что привело к удалению из AppStore 10 приложений. Их названия и специфика не указываются.

Основанная в 1976 году Apple производит ноутбуки, смартфоны, планшетные компьютеры, музыкальные плееры и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, однако к настоящему времени снизилась примерно до 940 млрд долларов.

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