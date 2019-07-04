"Россети" создадут в Брянской области систему цифрового управления электрическими сетями

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Центр" - управляющая организация "Россети Центр и Приволжье", создаст в Брянской области автоматизированную систему управления подстанциями и единый центр управления сетями региона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи в Брянске губернатора Александра Богомаза и гендиректора "Россети Центр" Игоря Маковского.

"Игорь Маковский рассказал губернатору о планах компании по модернизации электросетевой инфраструктуры Брянской области с применением цифровых технологий. Это проекты по созданию цифрового района электрических сетей ("Цифровой РЭС") и Единого центра управления сетями (ЕЦУС)", - отметили в пресс-службе.

"Цифровой РЭС" позволит автоматизировать и повысить надежность управления подстанциями, сократить время перебоев в энергоснабжении при ликвидации аварий и плановых отключениях. ЕЦУС объединит управление основной и распределительной сетью региона. "Брянская область стратегически значимый приграничный регион, поэтому совершенно логично что мы выбрали его для опережающей реализации пилотных проектов концепции цифровой трансформации. Сегодня наши специалисты проводят здесь масштабные работы по развитию и модернизации электросетевого комплекса, эффект от них можно будет оценить уже в самом ближайшем будущем", - цитирует пресс-служба слова Маковского.

По словам Богомаза, власти региона готовы поддержать предлагаемые компанией проекты, поскольку модернизация сетевого комплекса необходима для социально-экономического развития региона, улучшения инвестиционного климата, добавили в пресс-службе. О сроках реализации проектов и объемах инвестиций пока не сообщается.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад", "Россети Северный Кавказ". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии и создать набор дополнительных услуг для клиентов.