Рекомендации по изменению полномочий муниципалитетов представят министерствам РФ осенью

ХАБАРОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления осенью примет рекомендации по совершенствованию полномочий муниципалитетов и представит их федеральным министерствам. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Алексей Диденко.

В Хабаровске 5 июля проходит выездное совещание этого комитета, обсуждаются вопросы в сфере полномочий органов местного самоуправления.

"Осенью на заседании комитета рекомендации эти [по совершенствованию полномочий] примем и разошлем в федеральные органы власти - Минфин, Минэконом и Минюст", - сказал Диденко после пленарного заседания выездного совещания в пятницу.

Он добавил, что комитет Госдумы провел инвентаризацию полномочий муниципалитетов. В настоящее время, по его словам, 173 федеральных закона регламентируют почти 1,6 тыс. полномочий, выходящих за пределы закона об общих принципах организации местного самоуправления.

"С этим нужно что-то делать, оценить стоимость полномочий, расходных обязательств, обеспечить соответствие расходов доходам муниципалитетов", - сказал Диденко, добавив, что после выездного совещания его участники должны определиться с рекомендациями по улучшению ситуации, направить свои предложения для последующих законодательных инициатив они могут до конца лета.

Функции

Выступая до встречи с прессой на заседании, Диденко говорил о важности определения степени излишней нагрузки на муниципалитеты. Он отмечал, что ряд компетенций исполняется органами местного самоуправления неэффективно из-за недостаточности финансирования и слабой обеспеченности специалистами.

"На органы местного самоуправления наложены такие несвойственные им функции, как профилактика терроризма и экстремизма, гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС, мобилизационная подготовка, деятельность аварийно-спасательных служб и формирований, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья", - сказал депутат.

По его мнению, для муниципалитетов при этом необходимо расширить их участие в вопросах оказания первичной, медико-санитарной и скорой медицинской помощи, а также в сфере профилактики заболеваний, санитарно-гигиенического просвещения, формирования здорового образа жизни.