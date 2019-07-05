СМИ: США и Китай продолжат торговые переговоры на следующей неделе в Пекине

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 июля. /ТАСС/. Делегация США планирует посетить Пекин на следующей неделе для возобновления торговых переговоров между двумя странами. Об этом сообщила в пятницу газета "South China Morning Post".

По данным источников издания, успех консультаций во многом будет зависеть от того, выполнит ли Вашингтон в ближайшее время обещание о частичном приостановлении санкций против китайской компании Huawei. Если Пекин увидит первые практические шаги в этом направлении, то в ответ начнет наращивать закупки в США сельскохозяйственной продукции, в том числе соевых бобов.

Решение о возобновлении торговых переговоров было достигнуто на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на китайские товары стоимостью $300 млрд, а также смягчить ограничения на деятельность Huawei. В ответ китайская сторона выражала готовность наращивать объемы закупок американской сельскохозяйственной продукции.

Однако Пекин перед тем, как пойти на это, хочет посмотреть, каким образом Вашингтон начнет выполнять обещание Трампа в отношении Huawei, пояснил источник газеты в американских властных структурах. Он полагает, что в самые ближайшие дни Белый дом сделает соответствующее заявление, в котором будут разъясняться условия возобновления работы американских поставщиков с Huawei.

По словам источника, если стороны не сумеют прийти к компромиссу по этим вопросам, то переговоры будут считаться проваленными, и Вашингтон тогда приступит к введению тарифов на китайские товары.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.