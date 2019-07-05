{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Mail.ru полностью обновила почтовое приложение

В компании отметили, что обновленное приложение отличается большей безопасностью

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сервис электронной почты Mail.ru представил масштабное обновление мобильного приложения, которое коснулось интерфейса программы, ключевых функций и безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group в пятницу.

Необходимость редизайна приложения в компании объясняют тем, что на сегодняшний день значительно растет аудитория мобильных приложений, а вместе с этим растут ее потребности в более легком доступе ко всем необходимым функциям.

"Мобильная аудитория почты Mail.ru превысила аудиторию веб-версии еще в 2018 году. На данный момент почти 60% владельцев ящиков на Mail.ru проверяют почту именно с мобильного устройства. Более того, растет число так называемых mobile only пользователей, которые в течение дня или даже месяца заходят в почту только с мобильных устройств", - поясняют в компании.

Новое приложение, уточняют в Mail.ru Group, помимо визуальной составляющей, отличается большей безопасностью, в частности в вопросах контроля доступов к аккаунтам, и расширенным функционалом, основанным в том числе на технологии машинного обучения. Кроме того, со временем разработчики планируют добавить в приложение инструменты для работы со смежными сервисами компании, включая "облако", календарь, контакты.

Приложение Почта Mail.ru, по данным интернет-платформы анализа данных о мобильных приложениях App Annie, является лидером по скачиванию на мобильных устройствах. По данным трекинга от июня 2019 года отрыв почты Mail.ru от ближайшего конкурента по скачиванию на iOS - практически в два раза, на Android - в четыре раза. Также Почта Mail.ru лидирует по скачиваниям среди почтовых сервисов в App Store (категория "Производительность") и Google Play (категория "Связь"). Совокупная аудитория почтовых сервисов Mail.ru составляет порядка 100 млн пользователей.

Теги
Россия
Благовещенск может получить статус "Свободный порт Владивосток" через три месяца
После того, как город получит новый статус, он может рассчитывать на введение упрощенного визового режима - режима электронной визы
Читать полностью