Власти сообщили, что движение по железнодорожной части Крымского моста стартует в декабре

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста, как и пассажирское, будет запущено в декабре 2019 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Пассажирское [движение по Крымскому мосту] запустим в декабре, грузовое - тоже, есть четкие обязательства сделать в этом году, мы к этому готовы и все для этого предпринимаем", - сказал Акимов.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, при этом грузовое движение по нему стартовало позже - осенью того же года.

Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца года. Ранее сообщалось, что, согласно планам, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту будет запущено 9-10 декабря.

Запуск железнодорожного сообщения, согласно ожиданиям властей, улучшит снабжение полуострова, кроме того, в перспективе стабилизирует цены на продукты питания на полуострове, которые сейчас выше общероссийских.