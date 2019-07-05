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"Дочка" РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками

В "Федеральной пассажирской компании" отметили, что новый плацкарт является одной из множества концепций дальнейшего развития вагонов
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Плацкартный вагон с удлиненными полками является одним из многих вариантов нового вагона, которые рассматривает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

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"Данный вариант компоновки вагона - это один из множества концепций дальнейшего развития новых вагонов", - отметил представитель пресс-службы.

В компании добавили, что ФПК регулярно проводит исследования и опросы о новых сервисах, маршрутах и перспективных моделях подвижного состава.

Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент. Эскиз подготовил "Вагонреммаш" - предприятие, которое осуществляет модернизацию, а не изготовление новых вагонов для нужд ФПК.

Ранее также сообщалось, что инвестиционная программа ФПК до 2025 года включает модернизацию и покупку нового подвижного состава. В рамках этой программы ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в "Трансмашхолдинг") подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3 730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Входящий в контракт подвижной состав отличается повышенной комфортностью, оборудован кондиционерами, душевыми кабинами, дополнительными розетками USB и интернетом Wi-Fi.

АО "Федеральная пассажирская компания" - дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании. Парк компании состоит из 459 пар поездов и около 17,5 тыс. вагонов.

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