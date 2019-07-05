Благовещенск может получить статус "Свободный порт Владивосток" через три месяца

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июля. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал поручение решить вопрос с распространением статуса "Свободный порт Владивосток" на Благовещенск в течение трех месяцев. Об этом он заявил на совещании по социально-экономическому развитию Амурской области, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Я соответствующее поручение дал. [Вопрос] принятия статуса "Свободный порт Владивосток" - технический. Решение можно считать принятым. Я думаю, в течение двух, максимум трех месяцев мы этот вопрос решим", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

После получения Благовещенском нового статуса, город сможет рассчитывать на введение упрощенного визового режима - режима электронной визы. С этой просьбой к полпреду обратился губернатор области Василий Орлов.

В заявке три проекта

Власти Амурской области в марте 2019 года подали заявку на включение Благовещенска в состав экономической зоны "Свободный порт Владивосток". В заявку вошли три инвестиционных проекта на сумму более 3 млрд рублей. Якорный проект в заявке - трансграничная канатная дорога через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ, которая должна быть построена в 2021 году. В проект входит пассажирский терминал и комплекс беспошлинной торговли.

В заявку включен также проект соевого завода, который будет производить кормовой соевый шрот и гидратированное соевое масло. Третьим в списке потенциальных резидентов числится завод по выпуску изделий из газобетона.

Предполагается, что новая экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом увеличит инвестиционный потенциал региона, обеспечит создание новых производств и занятость населения, создаст благоприятные условия для увеличения темпов социально-экономического развития территории. Кроме этого, новый режим позволит расширить туристический потенциал Приамурья.

Благовещенск - единственный в России город, расположенный на государственной границе. Ожидается, что статус "Свободного порта" он получит к концу 2019 года. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О свободном порте Владивосток" в июле 2015 года. На данный момент этот закон позволил открыть новое производство более 1 тыс. предпринимателям, которые создали более 60 тыс. рабочих мест для дальневосточников.