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Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября на 4,3%

Средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

Согласно постановлению, с учетом уровня инфляции с 1 октября на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, а также таможенных органов.

Отмечается, что средства на эти цели были предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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