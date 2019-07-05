Власти Подмосковья выделили около 41 млн рублей на реконструкцию заброшенных ферм

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Московской области выделило около 41 млн рублей на возмещение затрат инвесторов на реконструкцию заброшенных молочных ферм в регионе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"В текущем году планируют провести реконструкции не менее 16 молочно-товарных ферм в порядка 10 округах Подмосковья. Финансирование в 2019 году в виде возмещения затрат на приобретенное оборудование для реконструкции предусмотрено в размере 41 млн рублей", - сказал Разин.

Он уточнил, что в этом году планируется восстановить фермы в Богородском, Ликино-Дулевском, Лотошинском, Наро-Фоминском, Рузском, Сергиево-Посадском, Серпуховском, Чеховском, Шаховском и Щелковском городских округах.

"К примеру, в Наро-Фоминском округе фермы реконструируют сельхозпредприятия "Экофомерма 48" и КФХ "Решетников". Объем инвестиций составит около 22 млн рублей", - пояснил министр. Будет создано более 1,1 тыс. новых мест для содержания коз.

Разин добавил, что после реконструкции молочных ферм в Сергиево-Посадском, Ликино-Дулевском и Рузском округах появится порядка 1 тыс. мест для крупного рогатого скота.

По его словам, программа поддержки реконструкции ферм продолжится в 2020 году.