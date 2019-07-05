Минтранс предлагает задуматься о ВСМ Москва - Черное море

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Идеи развития ВСМ в России необходимо дополнить направлением Москва - Черное море. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сказал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

"ВСМ нужна, и не только Москва - Санкт Петербург или Москва - Казань, более того, уже стоит задуматься о ВСМ Москва - Черное море. У нас с вами должен быть выбор: полететь самолетом, поехать поездом или, не торопясь, по безопасной дороге, с остановками в хороших зонах отдыха и в памятных местах, поехать на машине. Когда есть такой выбор, тогда и появляется мобильность и желание людей ездить по стране", - рассказал Алафинов.

В середине апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Минтранс планирует предварительно определить стоимость проекта в августе 2019 года. РЖД уже осенью могут приступить к проектированию. Позднее вице-премьер Максим Акимов отмечал, что проект ВСМ Москва - Казань не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно проекта дороги до Санкт-Петербурга.