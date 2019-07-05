Финская Neste продает "Татнефти" сеть из 75 АЗС в России

ТАСС, 5 июля. Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".

"Neste подписала соглашение о продаже своего розничного топливного бизнеса, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, ПАО "Татнефть", - сказано в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается. Как ожидается, сделка будет закрыта к концу 2019 года после одобрения ФАС РФ.

Глава Neste Питер Ванакер отметил, что продажа российского розничного топливного бизнеса позволит компании сосредоточиться на "стратегических приоритетах".

Сеть АЗС "Татнефти" входит в пятерку крупнейших российских сетей с более чем 600 собственными автозаправочными станциями.