Патрушев не исключил эксклюзивные меры господдержки диверсификации ОПК

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 5 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев не исключил, что для стимулирования диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса могут быть приняты эксклюзивные меры господдержки. "Не исключается возможность принятия дополнительных мер государственной поддержки, в том числе, возможно, эксклюзивных", - сказал он на выездном совещании на космодроме Восточный.

Говоря об уже действующих мерах, он напомнил о реализуемой Фондом развития промышленности программе "Конверсия", о предоставлении субсидий в целях предупреждения банкротства и возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Это также подготовка кадров для проведения диверсификации и вовлечение предприятий ОПК в реализацию национальных проектов и государственных программ", - добавил Патрушев. "Данные меры призваны стимулировать выпуск продукции гражданского назначения, - резюмировал он. - Их надо умело использовать".

Секретарь Совбеза подчеркнул, что решения о мерах господдержки должны быть увязаны с оценкой востребованности продукции гражданского назначения.

"Понимая, что гособоронзаказ будет постепенно снижаться, важно, чтобы этот накопленный в последние годы потенциал и особенно трудовые коллективы были сохранены, - отметил он. - Поэтому, не теряя компетенции в выпуске продукции военного назначения, необходимо решить поставленную президентом России задачу - провести диверсификацию производства продукции гражданского и двойного назначения и довести их долю в общем объеме продукции предприятий ОПК до 30% к 2025 году и до 50% - к 2030 году".

Говоря о Дальневосточном федеральном округе, секретарь Совбеза заметил, что здесь работают свыше 50 предприятий и организаций ОПК, однако не все из них освоили производство продукции гражданского назначения. "Вклад дальневосточных предприятий ОПК в общий объем выпуска гражданской продукции всех предприятий оборонно-промышленного комплекса пока составляет чуть более 5%, - добавил он. - Поэтому, скажем прямо, задача не легкая".