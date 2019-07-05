Врио губернатора Сахалина сообщил, что транспорт в регионе планируется перевести на газ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июля. /ТАСС/. "Газпром" принял решение запустить на Сахалине пилотный проект по переводу всех видов транспорта на газ. Об этом в пятницу сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко после рабочего совещания с заместителем председателя правления ПАО "Газпром" Виталием Маркеловым.

"Мы предложили, и "Газпром" выразил согласие на то, чтобы сделать комплексную работу по газу и сделать нашу территорию пилотным проектом по переводу на газ всех видов транспорта", - сообщил Лимаренко.

Глава региона пояснил, что речь идет об автомобильном, морском и железнодорожном транспорте. Точные сроки запуска проекта пока не уточняются.