В Китае начали строительство среднего участка газопровода "Сила Сибири"

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приступила к строительству на территории КНР среднего участка "восточного" маршрута - совместного с Россией газопровода "Сила Сибири" - и планирует его завершить к октябрю 2020 года. Об говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

"Сварочные работы уже начались. Деятельность по реализации инженерного проекта на среднем участке "восточного" маршрута осуществляется в полную силу", - заявил генеральный директор компании Чжан Вэйсюань.

"Восточный" маршрут на территории Китая включает три участка: северный, промежуточный и южный. По данным CNPC, промежуточная часть трубопровода протяженностью более 1,1 тыс. км соединит уезд Чанлин в северо-восточной провинции Цзилинь с городом Юнцин (провинция Хэбэй, Северный Китай). Ее строительство будет осуществляться при участии около 10 тыс. человек

"Газпром" в III квартале 2019 года планирует начать заполнение газом трубопровода "Сила Сибири". Как сообщил ранее глава корпорации Алексей Миллер, строительство идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку "Хэйхэ - Чанлин" начнутся раньше намеченного срока - с 1 декабря 2019 года. Договор о "восточном" маршруте (то есть "Силе Сибири") с CNPC был подписан 21 мая 2014 года, максимальная пропускная мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год.