"Россети" вложат в цифровой район электросетей в Республике Тыва 733 млн рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" (входит в группу "Россети") направит в пилотный проект по созданию цифрового района электрических сетей (РЭС) в Республике Тыва 732,9 млн рублей до 2030 года в рамках цифровизации электросетевого комплекса, следует из сообщения компании.

Создание цифрового РЭС будет реализовано до 2030 года в рамках реконструкции существующих распределительных электросетей и позволит повысить наблюдаемость сети с 0 до 70%, снизит показатели аварийности и уровень потерь электроэнергии в сетях с 54% до 10%, а также повлияет на сокращение сроков технологического присоединения с трех лет до четырех-шести месяцев. Каа-Хемский цифровой РЭС - один из 15 пилотных проектов цифровой трансформации сетей компании "Россети Сибирь".

"В укрепление и повышение надежности электроснабжения поселка Каа-Хем будет вложено 733 млн рублей. Это строительство более 3 тыс. опор, специалисты протянут свыше 100 км изолированного провода, энергетики заменят около 2 тыс. приборов учета у потребителей, также смонтируют 67 трансформаторных подстанций", - сказал управляющий директор компании "Россети Сибирь" в республике Николай Федоров. Его слова приводит компания.

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад", "Россети Северный Кавказ".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.