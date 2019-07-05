ФАС не одобрила сделку по приобретению "Трансфин-М"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" планирует продать лизингодателя "Трансфин-М" компании "ТФМ-Гарант", 70% которой принадлежит советнику генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Алексею Тайчеру, а 30% - менеджменту "Трансфин-М".

"Рассмотрение ходатайства по сделке отложено под условие - полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности", - сообщили в пресс-службе ФАС.

Ведомство вернется к рассмотрению ходатайства после подтверждения выхода из группы лиц аффилированных с РЖД и проведения компанией независимой коммерческой политики.

Лизинговая компания "Трансфин-М" учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние" - одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. Активы компании по итогам 2018 года составили 148,9 млрд рублей, а лизинговый портфель - 290 млрд рублей.