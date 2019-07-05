В Сбербанке подтвердили получение всех необходимых разрешений для продажи турецкой "дочки"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Все одобрения, необходимые для продажи турецкой "дочки" Сбербанка - Denizbank - банку Emirates NBD Bank, получены. Российский банк ожидает скорое закрытие сделки, сообщила в ходе телефонной конференции с журналистами представитель Сбербанка.

"Главное, что все разрешения получены и сейчас уже техническая история по закрытию тех корпоративных процедур, которые должны быть выполнены со всех сторон для того, чтобы все реализовать, завершить", - сказала она.

При этом представитель банка не стала уточнять конкретные сроки закрытия сделки. "Ожидаем скорое закрытие, давайте так. Потому что называть конкретную дату - это всегда потом может повлиять на нас не очень благоприятно, потому что сроки могут на один-два дня сдвинуться и зачем к этому привлекать внимание. Это чисто технические моменты", - пояснила она.

30 июня Сбербанк сообщил, что все одобрения от банковских регуляторов на продажу Denizbank получены. При этом в заявлении отмечалось, что возможность завершить сделку появится после получения "нескольких разрешений регулирующих органов, запросы на которые уже сделаны".

Ранее Сбербанк сообщал, что рассчитывает на закрытие сделки по продаже турецкого дочернего банка Denizbank до конца II квартала 2019 года.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около $3,25 млрд). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/US Dollar был заменен на другой способ расчета курса конверсии и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 - на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).