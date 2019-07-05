Эксперты: число кибератак на банки РФ с целью вывода денег может вырасти вдвое в 2019 году

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Количество хакерских атак на российские банки с целью вывода денежных средств может увеличиться в два раза по итогам 2019 года. К такому выводу пришли эксперты компании "Ростелеком-Солар", которая занимается информационной безопасностью в своем исследовании кибератак на финансовые организации РФ в 2018-2019 годах.

Согласно сообщению компании, всего за 2018 год Solar JSOC зафиксировал в кредитно-финансовых организациях свыше 120 тыс. компьютерных атак. Доля критичных инцидентов - то есть таких, которых способны привести к остановке деятельности или потерям на сумму свыше 1 млн рублей - составила до 19%. Во второй половине года количество атак, направленных на получение контроля над инфраструктурой, выросло на 50%, количество атак, направленных на кражу денежных средств, - на 60%.

"Аналитики Solar JSOC прогнозируют дальнейший рост таких атак на финансово-кредитный сектор, подчеркивая, что в 2019 году количество попыток вывода денежных средств из банков может вырасти в два раза", - подчеркивают в компании.

"Банковская инфраструктура остается одной из самых защищенных, но и самых привлекательных для киберпреступников - за счет большого числа способов быстрой монетизации взлома. Поэтому злоумышленники с одинаковой интенсивностью развивают и совершенствуют все возможные методы атак: от проникновения в защищаемый периметр и взлома веб-сервисов до изощренной социальной инженерии в отношении сотрудников банка", - прокомментировал директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком-Солар" Владимир Дрюков.

Основную опасность, по данным компании, представляет "социальный" вектор киберугроз: 68% сложных целенаправленных атак на банки начинается с рассылки фишинговых писем по сотрудникам. Эффективность фишинга в отношении банковского сектора выше средних значений по рынку - "в среднем каждый шестой пользователь, не прошедший курсы повышения осведомленности, поддается на социальную инженерию".

Несмотря на активную борьбу с массовыми атаками в 2017-2018 годах, темпы устранения уязвимостей в кредитно-финансовой сфере остаются невысокими. Среднее время от выхода патча (информация для внесения изменений в файлы) до полного закрытия критичной уязвимости в банках составляет около 42 дней. Это дает злоумышленникам достаточно времени, чтобы не только разработать эксплойт (программы, использующие уязвимости в коде), но и провести несколько атак до того, как уязвимость будет закрыта.