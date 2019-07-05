Суд отклонил жалобу Roshen на начисление ее липецкой фабрике 361,5 млн рублей налогов

ВОРОНЕЖ, 5 июля. /ТАСС/. Девятнадцатый Арбитражный суд Воронежской области в пятницу отклонил апелляцию кондитерской корпорации Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко, о признании законным начисления липецкой фабрике более 361,5 млн рублей налогов и штрафов, передает корреспондент ТАСС.

"Решение Арбитражного суда Липецкой области в отношении липецкой фабрики Roshen оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - сказала судья.

Ранее сообщалось, что Roshen подал в Арбитражный суд в Воронеже апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции - Арбитражного суда Липецкой области - на начисление ей 361,5 млн рублей налогов и штрафов. Первое заседание по делу состоялось 13 июня.

В марте арбитраж Липецкой области признал законным решение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области - о доначислении в 2015 году фабрике Roshen 361,5 млн рублей налогов и штрафов. Корпорация вела процесс по оспариванию начисления налогов с 2015 года, когда ей было предложено уплатить почти 285,9 млн рублей налога на добавленную стоимость за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей.

Дело Roshen

Корпорация Roshen является одним из активов Порошенко, включает пять кондитерских фабрик, в том числе Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие, Клайпедскую (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 180 млн рублей. Басманным судом в Москве до 13 декабря 2017 года наложен арест на имущество Липецкой фабрики. Под арестом находятся склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м.

В настоящий момент все сотрудники Липецкой фабрики уволены, производство закрыто.