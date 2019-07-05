Фонд ОМС удвоил в 2019 году субвенцию для Севастополя на борьбу с раком

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Севастополь в 2019 году получит 475 млн рублей на оказание медицинской помощи для борьбы с онкозаболеваниями, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщил в пятницу заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Юрий Нечепоренко.

"В 2019 году предусмотрены целевые средства в размере 475 млн рублей на оказание медицинской помощи по профилю "онкология". Увеличение расходов на это направление по сравнению с 2018 годом составило 237 млн рублей, или в два раза", - сказал Нечепоренко на заседании координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской помощи в Севастополе, зачитывая приветствие от руководства фонда ОМС.

Представитель фонда уточнил, что в 2019 году субвенция фонда ОМС Севастополю выросла на 12% по сравнению с 2018 - почти на 517 млн рублей. "Благодаря этому в полном объеме обеспечивается программа государственных гарантий [в медицинской сфере]", - сказал замглавы фонда.

По его данным, всего за пять лет город получил 19,3 млрд рублей.