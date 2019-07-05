ЦБ рассчитывает, что доля безналичных платежей через четыре года в России достигнет 80%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что доля безналичных платежей в России через четыре года достигнет 80%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"У нас с вами сейчас 60% [доля] "безнала". Мы хотим получить цифру через четыре года - порядка 80%", - сказала она, добавив, что рост 20% за четыре года - это консервативный сценарий. Ранее ЦБ сообщал, что по итогам первого квартала 2019 года доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 61%. Регулятор ожидает к концу 2019 года увеличения доли безналичных платежей до 64-65%.

Скоробогатова также сообщила, что нормы резервов банков на возможные потери могут быть снижены для кредитов, выданных с помощью биометрии. "Мы считаем, что кредиты, выданные с помощью биометрии, могут резервироваться по более низкой норме. Когда мы обсуждали с банками, они отметили, что это важный момент. Мы в ближайшее время вносим изменения в нормативные акты, которые позволят банкам резервировать под более низкую ставку кредиты с биометрией. Мы считаем, что это хороший сигнал рынку", - сказала она.