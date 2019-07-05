Реализацию схемы обращения с отходами в Карелии оценили в 8 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июля. /ТАСС/. Примерная стоимость реализации схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Карелии составит порядка 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин.

"На сегодняшний день цена вопроса - это 8 млрд рублей. Естественно в республике таких денег нет, поэтому мы будем привлекать инвесторов", - сказал он.

Обновленная система должна быть готова до 2027 года. Согласно планам властей, утвержденным в национальном проекте "Экология", она включит в себя модернизацию контейнерных площадок, строительство двух современных мусорных полигонов, двух мусоросортировочных станций, экотехнопарк, а также мусороперегрузочные станции и ликвидацию 55 свалок на территории региона.

Перегрузочные станции появятся в каждом районе республики, здесь будет происходить первичная сортировка отходов.

По словам Щепина, если вопрос с остатками неперерабатываемого мусора решится в пользу его сжигания, а не захоронения, в республике также появится котельная, работающая на RDF-топливе, полученном из отходов. В этом случае власти предполагают, что для переработки имеющегося объема мусора Карелии будет достаточно одного мусорного полигона.

"Котельные на RDF-топливе оснащены многотопливным котлом, который включает в себя систему очистки воздуха, отвечающую всем требованиям для обеспечения экологичности выбросов", - отметил собеседник ТАСС.