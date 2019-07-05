Путин примет участие в саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Екатеринбург, где примет участие в Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не уточив дату визита.

"Действительно, на следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента, это будет по случаю выставки ИННОПРОМ", - сказал он. Песков добавил, что Путин традиционно посетит эту выставку, выступит на GMIS-2019, а также у него состоится ряд других мероприятий в городе.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.