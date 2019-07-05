В Кремле не комментируют публикации о новом особняке главы "Роснефти"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В Кремле не комментируют публикации о том, что у главы "Роснефти" Игоря Сечина скоро появится дорогостоящий особняк, цена которого значительно превышает задекларированный бизнесменом доход. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не ознакомились с этим материалом, поэтому я вам ничего не могу сказать", - подчеркнул он. По словам Пескова, ему ничего не известно и о проекте, который опубликовал результаты своего расследования об особняке Сечина.

Ранее о том, что Сечин строит особняк стоимостью около 20 млрд рублей в элитном районе Подмосковья, написал проект Baza. По его данным, сам особняк будет насчитывать пять этажей, а площадь всех строений на земельном участке (с учетом вспомогательных) составит около 25 тыс. квадратных метров.