Внедорожники Haval, произведенные под Тулой, планируется экспортировать в СНГ и Европу

ТУЛА, 5 июля. /ТАСС/. Компания Great Wall Motor, открывшая завод в Тульской области, планирует экспортировать внедорожники марки Haval на рынок стран СНГ и Европы, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

Китайский концерн Great Wall 5 июня 2019 года открыл в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области завод по выпуску трех видов внедорожников марки Haval, инвестиции в него составили $500 млн, мощности позволяют выпускать порядка 70 тыс. автомобилей в год. На Петербургском международном экономическом форуме власти региона заключили с концерном инвестиционный контракт о строительстве второй очереди автозавода, инвестиции в проект составят 27 млрд рублей.

"В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" компания при поддержке правительства Тульской области, Российского экспортного центра уже сейчас прорабатывается планы по выводу продукции на экспорт. Сейчас компания имеет порядка 50 представительств на территории Тульской области, через которые реализуется продукция. При этом она не останавливается на российском рынке и ставит задачу по выходу на рынок стран СНГ и Европы", - сказал Лаврухин.

По его словам, завод за месяц выпустил более 850 автомобилей Haval F7. "Уже сегодня компания Great Wall Motor имеет более 30% локализации, реализация второй очереди проекта позволит довести локализацию до 70%. Совместно с Минпромторгом РФ компания готовит к подписанию специальный инвестиционный контракт, защищает свои планы по конкретным деталям локализации. Уже сегодня известно, что компания будет локализовывать производство двигателей, автоматических коробок передач, элементов управления и электронного оборудования", - пояснил он.

Власти региона рассчитывают организовать на территории ОЭЗ производство различных комплектующих для автопрома на принципах кооперации. "Great Wall Motor является якорным резидентом ОЭЗ "Узловая", и это позволяет привлекать другие компании, задействованные в производстве комплектующих для автомобильной промышленности. Мы ведем переговоры с поставщиками автомобильных компонентов, производство которых можно локализовать на территории ОЭЗ "Узловая", которые могли бы отвечать как запросам Great Wall Motor, так и других автопроизводителей", - добавил зампред областного правительства.

Great Wall Motor Company Limited является одним из крупнейших производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также холдинг занимается научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.