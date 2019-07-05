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Медведев назначил и.о. руководителя Рослесхоза

Временно исполнять обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства будет Михаил Клинов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым временно возложил полномочия руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) на заместителя главы этого ведомства Михаила Клинова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

"Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального агентства лесного хозяйства на заместителя руководителя этого агентства Михаила Юрьевича Клинова", - говорится в тексте распоряжения.

Ранее Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза Ивана Валентика. 28 июня Валентик сообщил, что подает в отставку. Как поясняли в ведомстве, это связано с его переходом на другую работу.

Валентик занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства с октября 2014 года.

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