Руководителей обслуживающей Шереметьево компании уволили из-за задержек выдачи багажа

Багажный коллапс. Что произошло и как решается проблема с выдачей чемоданов в Шереметьево

"По результатам рассмотрения внесенного ранее представления прокуратуры руководством аэропорта принят ряд мер, направленных на устранение выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сказала Короткова. - Так, принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО "Шереметьево хэндлинг". Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор ООО".

Также по представлению прокуратуры к обработке багажа привлечены дополнительно более 200 сотрудников и еще 300 работников партнерских компаний, подобрано 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства. По словам Коротковой, в Шереметьево организован поэтапный перевод рейсов из терминала D.

Она отметила, что представления, внесенные прокуратурой руководству авиакомпаний "Аэрофлот" и "Северный ветер", все еще не рассмотрены. "По всем поступившим обращениям пострадавших пассажиров проводятся проверки, по результатам которых решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. На данный момент возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов")", - сообщила представитель транспортной прокуратуры. Комиссия ММТП по проверке соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания рейсов и пассажиров продолжает свою работу.